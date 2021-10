Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va majora din aprilie 2022 cu 6,6% salariul minim pentru cei cu varsta de 23 de ani si peste, de la 8,91 lire sterline pe ora la 9,50 lire sterline (13,06 dolari) pe ora, a anuntat ministrul de Finante, Rishi Sunak, un sprijin important pentru milioane de angajati cu salarii scazute,…

- Marea Britanie se va implica deplin si in mod constructiv cu Uniunea Europeana in legatura cu propunerile acesteia pentru a facilita tranzitul de marfuri catre Irlanda de Nord, a declarat miercuri co-presedintele Partidului Conservator britanic Oliver Dowden, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Sectorul agricol din Marea Britanie a avertizat ca sute de mii de porci ar putea ajunge in situatia in care vor trebui sa fie sacrificati in urmatoarele saptamani, daca Guvernul de la Londra nu va elibera vize care sa permita intrarea in tara a mai multor macelari, transmite Reuters. Lipsa…

- Guvernul va prezenta saptamana viitoare proiectia proprie privind majorarea salariului minim pe economie, a anuntat, joi, la Braila, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa. "Pentru prima data, la inceput de toamna suntem trei parti asezate la aceeasi masa care…

- Salariul minim pe economie trebuie sa creasca. Guvernul, patronatele si sindicatele sunt de acord cu acest lucru dar au calcule diferite. Unele sindicate cer o majorare cu 250 de lei brut anul viitor si pregatesc proteste pentru a-si sustine opinia.

- Alimentele se vor scumpi cu siguranta in cazul in care Guvernul va decide majorarea salariului minim pe economie din ianuarie, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Federatiei Patronale din Industria Alimentara Romalimenta, Sorin Minea, subliniind ca si majorarea tarifelor la energie va avea o influenta…

- Finala campionatului Euro 2020, jucata in iulie intre Anglia si Italia pe arena Wembley din Londra, a fost un eveniment „super-propagator” de Covid-19, din cauza nivelului infectiilor descoperit in si in jurul stadionului in ziua respectiva, arata datele oficiale publicate vineri, potrivit Reuters.…