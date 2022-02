Marea Britanie, lovită de scumpirea facturilor la energie. Ce planuri are guvernul Guvernul de la Londra și Ofgem, autoritatea britanica pentru reglementare a pieței energiei, lucreaza la un set de masuri de sprijin pentru cei care vor avea probleme cu plata noilor facturi majorate, potrivit The Guardian. Imprumuturi de stat pentru furnizoriPotrivi unor surse guvernamentale, printre masurile avute in vedere se numara reducerea cu circa 200 de lire a valorii facturii, prin acordarea unor imprumuturi de stat, rambursabile in cațiva ani, furnizorilor de energie. Valoarea acestui plan ar ajunge la 5,4 miliarde de lire sterline. Ajutor banesc sau facilitați fiscale pentru consumatori In… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

