Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Laburist britanic (de opozitie) l-a acuzat pe premierul conservator Boris Johnson ca vrea sa "puna restrictii presei libere" si ca "da bir cu fugitii" in fata controlului public pentru ca nu a luat parte la o dezbatere consacrata schimbarilor climatice, relateaza vineri Press Association…

- Odata cu apropierea alegerilor legislative anticipate din Marea Britanie, programate pe 12 decembrie, lideri ai partidelor politice au fost invitati sa participe la o emisiune consacrata urgentei reprezentate de incalzirea globala. Boris Johnson a refuzat sa participe, iar Channel 4 l-a inlocuit…

- Rezultatul sodajului de opinie realizat de YouGov, recunoscuta pentru acuratețea preconizarilor, il plaseaza pe primul loc pe Partidul Conservator al prim-ministrului Boris Johnson, in cadrul rezultatelor scutinului general de pe 12 decembrie, la o diferența insemnata fața de Partidul Laburist.Citește…

- Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, promite o serie de scaderi de impozite pentru întreprinderi într-un discurs ținut luni la conferința CBI, cea mai importanta organizație patronala britanica, în plina campanie pentru alegerile legislative și cu ceva mai mult de doua luni înainte…

- Partidul Laburist (Labour), principala formatiune din opozitia britanica, a promis vineri internet de mare viteza gratuit tuturor, in cazul in care obtine o victorie in alegerile de la 12 decembrie - cea mai spectaculoasa promisiune intr-o campanie marcata in toate taberele de anunturi oneroase, relateaza…

- Guvernul de la Londra a dezmintit informatiile publicate sambata de cotidianul Financial Times potrivit carora va incerca sa slabeasca drepturile lucratorilor dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, scrie Agerpres dupa o relatare Reuters. Cotidianul financiar a publicat extrase…

- Partidul Laburist, cea mai mare formatiune politica de opozitie din Marea Britanie, va vota cel mai probabil impotriva acordului privind Brexit-ul pe care il negociaza intens la Bruxelles in acest moment guvernul conservator al premierului Boris Johnson, a declarat miercuri liderul sau, Jeremy Corbyn,…

- Partidul Laburist, cea mai mare formatiune politica de opozitie din Marea Britanie, va vota cel mai probabil impotriva acordului privind Brexit-ul pe care il negociaza intens la Bruxelles in acest moment guvernul conservator al premierului Boris Johnson, a declarat miercuri liderul sau, Jeremy Corbyn,…