Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie, izolata de continent la propriu și la figurat. Eurodeputații considera ca este ”prea tarziu” pentru ratificarea unui acord post-Brexit Noua tulpina de SARS-CoV-2 nu este singurul lucru care risca sa izoleze Regatul Unit, cu zece zile inainte de divortul definitiv cu UE, in…

- Negocierile urmeaza sa fie reluate luni, dupa ce au continuat duminica, intr-o incercare de depasire a ultimelor blocaje - precum problema pescuitului. In pofida faptului ca sectorul pescuitului reprezinta doar o parte neinsemnata a economiilor europene si britanica, acest dosar are o insemnatate aparte…

- Negocierile cu privire la viitoarea relatie comericala post-Brexit a Regatului Unit cu Uniunea Europeana urmeaza sa continue online, dupa descoperirea unui caz e covid-19 in randul delegatiei UE, au anuntat negociatorii-sefi ai Brexitului, relateaza Reuters, potrivit News.ro ”Echipele isi…

- ”Echipele isi vor continua activitatea cu deplina respectare a directivelor”, a anuntat joi pe Twitter negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier. Londra si Bruxellesul si-au reluat luni negocierile, dupa depasirea termenului-limita al negocierilor, prevazut la jumatatea lui noiembrie. Cele doua…

- Marea Britanie trebuie sa pastreze, dupa Brexit, controlul asupra legilor sale, a comerțului și a apelor sale și nu își va schimba poziția în aceste privințe, a avertizat duminica negociatorul britanic David Frost, înaintea unui nou ciclu al negocierilor cu Bruxellesul asupra viitoarelor…

- Premierul britanic Boris Johnson va stabili vineri abordarea Regatului Unit asupra relatiei post-Brexit cu UE, dupa ce negociatorul sau sef a descris ultimele solicitari ale blocului comunitar în negocierile comerciale drept dezamagitoare si surprinzatoare, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Marea…

- Marea Britanie s-a declarat miercuri "pregatita" pentru un eșec al negocierilor comerciale cu Uniunea Europeana, în continuare în impas și pe finalul perioadei de tranziție post-Brexit, scrie AFP.Într-o discuție telefonica cu președintele Consiliului European Charles…

- The Times: UE este pregatita sa lucreze la textul unui acord comercial post-Brexit, chiar daca dezacordurile persista Uniunea Europeana este dispusa sa inceapa sa lucreze la un text juridic comun - un acord comercial cu Regatul Unit, dezvaluie cotidianul britanic The Times in editia de marti, cand incepe…