Stiri pe aceeasi tema

- Franța a cerut duminica statelor membre ale Uniunii Europene sa testeze calatorii chinezi pentru COVID, dupa ce Parisul a decis sa faca acest lucru pe fondul unui nou focar care se raspandește in China, anunța Rador.

- Canada a anuntat sambata ca va solicita un test negativ pentru COVID-19 de la calatorii care sosesc din China, asa cum au cerut deja mai multe tari, printre care Statele Unite, ingrijorate de explozia de cazuri de infectii in China, scrie AFP, citat de Agerpres.

- Directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a declarat ca restricțiile de calatorie pe care unele țari le-au instituit deja ca raspuns la creșterea numarului de infecții Covid din China sunt de ințeles, anunța Rador.

- Australia nu iși modifica regulile privind accesul in țara pentru calatorii din China, in ciuda masurilor luate de unele țari de a impune testele COVID-19 obligatorii, a declarat joi premierul australian, Anthony Albanese, anunța Rador.

- Japonia va impune teste COVID-19 calatorilor sosiți din China continentala, dupa ce autoritațile de la Beijing au decis sa renunțe la masurile așa-numitei politici "Zero COVID", anunța Rador.

- Unul dintre expertii in sanatate din China a avertizat ca, in urma deciziei guvernului de a relaxa restrictiile impuse in cadrul politicii de zero COVID ar putea duce la o crestere semnificativa a numarului de noi cazuri de infectie cu coronavirus, relateaza Rador.

- China ar putea anunța peste cateva zile 10 noi masuri anti-COVID, anunța surse, citate in exclusivitate de Reuters.

- China va persevera in abordarea sa de „suprimare dinamica" a cazurilor de COVID-19 de indata ce acestea vor aparea, au declarat sambata oficialii din domeniul sanatații, informeaza Reuters, citata de Rador.