Marea Britanie intra in lockdown pentru urmatoarele patru saptamani

Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson anunța ca Anglia va intra in carantina. Autoritatile au confirmat sambata ca Regatul Unit a depasit pragul de 1 milion de contaminari cu SARS-CoV-2. Prim-ministrul Boris Johnson a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca Anglia va intra in carantina din 5 noiembrie pana pe 2 decembrie si…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat sambata seara ca Anglia intra in carantina incepand de joi, 5 noiembrie si le-a cerut englezilor sa stea acasa pentru ca sistemul national de sanatate sa fie protejat, transmite BBC.„E timpul sa trecem la acțiune, pentru ca nu mai exista alternativa. (...)Nu…

- „Intre 31 ianuarie si 31 octombrie 2020, au fost 1.011.660 de oameni care au avut un rezultat pozitiv confirmat la test”, a transmis Guvernul. Fata de ziua precedenta, sambata au fost anuntate 21.915 cazuri, iar bilantul deceselor asociate a crescut cu 326, la peste 46.640. Dupa Franta si Spania, care…

- Marea Britanie a depasit un milion de cazuri de nou coronavirus, cu 1.011.660 de cazuri depistate, a anuntat guvernul sambata, cu putin timp inainte de o conferinta de presa a premierului Boris Johnson pentru a dezvalui strategia sa de combatere a bolii. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 21.915…

- Marea Britanie a ridicat luni nivelul de alerta ce masoara evolutia epidemiei noului coronavirus si a decis sa inchida mai devreme pub-urile si restaurantele, in fata amenintarii unui al doilea val ce s-ar putea solda cu 200 de decese pe zi daca nu se iau masuri, informeaza AFP, citat de Agerpres. Intr-o…

- Marea Britanie a ridicat luni, 21 septembrie, nivelul de alerta ce masoara evolutia epidemiei noului coronavirus si a decis sa impuna masuri noi de restricție. Astfel, in fata amenintarii unui al doilea val ce s-ar putea solda cu 200 de decese pe zi, autoritațile sanitare au decis sa inchida mai devreme…

- In cazul in care se continua actualul trend, epidemia de coronavirus va „decola“ intr-un al doilea val in Marea Britanie, au avertizat astazi autoritațile sanitare. Asta ar putea conduce la 200 de morți pe zi nu mai tarziu de luna noiembrie, potrivit Hotnews. Marea Britanie, cea mai indoliata țara din…

- Cu toate acestea, guvernele ar trebui sa sprijine in continuare companiile si consumatorii, a explicat oficialul german. "Pandemia inca nu s-a incheiat, dar indicatorii arata ca economia se redreseaza mult mai bine decat ne temeam cu ceva timp in urma, si asta e ceva ce se aplica Uniunii Europene ca…