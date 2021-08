Ministrii din Marea Britanie vor analiza o posibila relaxare a regulilor privind imigratia, adoptate dupa Brexit, in ideea de a ajuta la rezolvarea crizei de soferi de camion, pe fondul presiunilor crescute venite din partea lanturilor de supermarketuri, sustine cotidianul The Times. Potrivit unei surse guvernamentale citate de The Times, este posibil sa fie urgentata o revizuire a listei cu profesii in care exista un deficit de mana de lucru, dand angajatorilor o mai mare flexibilitate pentru a angaja muncitori din strainatate. In acest fel, ar putea fi dat un raspuns la un deficit de soferi…