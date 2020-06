Stiri pe aceeasi tema

- Romania are 19.255.302 locuitori, potrivit datelor de acum cateva minute. Daca este sa ne luam dupa ceea ce ne comunica autoritațile medicale, pandemie de coronavirus va pierde din importanța in momentul in care 66 la suta din populație ar fi contractat virusul. Adica cand 12-13 milioane de romani ar…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Andras Nagy Robert, a afirmat, marti, ca multi oameni care sufera de boli grave si au nevoie de tratament sau interventii chirurgicale urgente nu vin la spital de teama ca s-ar putea imbolnavi de COVID, transmite Agerpres. Medicul a observat…

- Mai mulți curieri Glovo s-au adunat marți in Piața Mihai Viteazu, langa Hala Agroalimentara din Cluj, și au facut greva nemultumirea acestora fiind aceea ca firma a scazut bonusul pe care il platește de la 1,5% pe kilometru din valoarea comenzii, la 1,1%/km, potrivit Stiri de Cluj.”Am dori…

- In total, in toate țarile, au fost infectate 2.481.541 de persoane cu SARS-CoV-2. Cel mai mare numar de infectari cu coronavirus s-a inregistrat, pana acum, in Statele Unite ale Americii – 792.913. Pe urmatoarele poziții se plaseaza Spania – 200.210, Italia – 181.228, Franța – 155.383, Germania – 147.065…

- Din fericire, exista și o veste buna: numarul de persoane vindecate de coronavirus a ajuns la 600.006 in momentul redactarii știrii, potrivit datelor in timp real furnizate de Universitatea Johns Hopkins . In procente, din totalul cazurilor incheiate, raportul se menține la 79% vindecați și 21% morți.…

- Anglia a inițiat un proiect de monitorizare a cancerului și coronavirusului (UKCCMP) care iși propune sa colecteze, sa analizeze și sa difuzeze in timp real date de la centrele de cancer din Marea Britanie despre rata de infecție cu SARS-CoV-2 la pacienții cu cancer, precum și rezultatele acestora din…

- Boris Johnson a multumit printr-un mesaj video doctorilor, asistenelor si fostilor medici care se intorc la datorie, precum si celor 750.000 de cetateni care s-au oferit voluntari sa ajute sistemul de sanatate. In mesajul transmis, Johnson spune ca oamenii par sa respecte conditiile carantinei,…

- Valul de critici venite in special de la nivel internațional l-a facut sa-și mai nuanțeze poziția, insa mulți dintre britanici continua sa susțina ca cea mai eficienta soluție ar fi contaminarea intregului glob și dobandirea imunitații. Totuși reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații spun ca…