Marea Britanie înregistrează cea mai caldă zi de Anul Nou Marea Britanie va avea vineri cea mai calda zi de Saint-Sylvestre, cu peste 15 grade înregistrate în nord-estul țarii, a anunțat serviciul meteorologic britanic (Met Office), citat de AFP.

&"Coningsby, Lincolnshire, a înregistrat astazi o temperatura de 15,3 grade, ceea ce înseamna ca astazi este cea mai calda Saint Sylvester's Day înregistrata în Marea Britanie&", a postat Met Office pe Twitter.

Recordul anterior dateaza din 2011, când a fost masurata o temperatura de 14,8 grade în Colwyn Bay, un oraș de pe litoral din Țara Galilor.

Temperaturile,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a inregistrat vineri ziua de Sfantul Silvestru cea mai calda din istorie, cu peste 15 grade inregistrate in nord-estul tarii, a anuntat serviciul meteorologic britanic (Met Office), relateaza AFP. "Coningsby, in comitatul Lincolnshire, a inregistrat o temperatura de 15,3 grade Celsius astazi,…

- In total 8.240 de bolnavi de COVID-19 erau spitalizati la 22 decembrie in Regatul Marii Britanii, iar dintre aceștia 842 erau in stare grava, la ATI, conectați la ventilator.Dar Boris Johnson i-a indemnat miercuri pe englezi sa fie prudenți la sarbatorirea Noului An, la festivitațile care incep vineri.…

- Pana la 90- dintre bolnavii de covid-19 internati la terapie intensiva in Regatul Unit nu au fost vaccinati cu un "booster" antcovid, anunta miercuri premierul britanic Boris Johnson, care exclude din nou orice insaprire a restrictiilor inainte de Anul Nou, relateaza AFP. "Imi pare rau sa o spun, dar…

- In total 8.240 de bolnavi de COVID-19 erau spitalizati la 22 decembrie in Regatul Marii Britanii, iar dintre aceștia 842 erau in stare grava, la ATI, conectați la ventilator.Dar Boris Johnson i-a indemnat miercuri pe englezi sa fie prudenți la sarbatorirea Noului An, la festivitațile care incep vineri.…

- Franta, Marea Britanie si Portugalia au raportat marti niveluri record ale numarului zilnic de cazuri noi de Covid-19, in timp ce Turcia a emis un avertisment privind raspandirea Omicron. In Franta, numarul de cazuri noi de Covid-19 a atins marti 179.807, cel mai ridicat nivel de la declansarea pandemiei.…

- Regatul Unit, confruntat cu o raspandire fulgeratoare a variantei Omicron, a inregistrat marti alte 129.471 de cazuri de COVID-19 in Anglia si Tara Galilor, un nou record de la inceputul pandemiei, noteaza AFP. Tara, una dintre cele mai afectate din Europa de pandemie, a inregistrat 18 noi decese in…

- Regatul Unit, confruntat cu o raspandire fulgeratoare a variantei Omicron, a inregistrat marti alte 129.471 de cazuri de COVID-19 in Anglia si Tara Galilor, un nou record de la inceputul pandemiei, noteaza AFP. Tara, una dintre cele mai afectate din Europa de pandemie, a inregistrat 18 noi…

- "Un tsunami omicron vine" in Regatul Unit, avertizeaza premierul Boris Johnson, care anunta o accelerare a campaniei de vaccinare anticovid impotriva acestui val, relateaza AFP. "Nimeni nu trebuie sa se indoiasca: exista un tsunami omicron care soseste si mi-e teama ca nu este clar ca doua doze de vaccin…