Stiri pe aceeasi tema

- Inflația in Turcia a explodat in ianuarie 2023, lira turceasa continua sa se depecireze, ajungand, luni, la un minim istoric. Totodata, acțiunile societaților turcești sunt in declin puternic, arata Reuters.

- Zona euro a inregistrat crestere economica in trimestrul patru din 2022, evitand recesiunea, desi costurile ridicate cu energia, scaderea increderii si majorarea dobanzilor au afectat regiunea, transmite Reuters.

- Regatul Unit spera ca tancurile Challenger 2 pe care le-a promis Ucrainei in scopul contracararii invaziei ruse vor ajunge in aceasta tara la sfarsitul lui martie, a anuntat joi guvernul britanic, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, a declarat ca economia Romaniei ar putea crește cu 1,8 de anul viitor. ”O sa avem o crestere economica, prognozele ne spun 1,8. Eu cred ca o sa depasim aceste prognoze. Nu o sa fie expansiune, dar nu o sa fie nici contractie economica sau altceva, mai jos…

- Adrian Caciu: Creștere economica in Romania, in 2023, nu mai jos de 1,8%”Toate prognozele nu arata o contractie a economiei, ci arata o incetinire a vitezei de crestere sau o reducere a cresterii economice, ca sa spun asa. (...) Eu am spus: am semnalul de incetinire pe trimestrul trei, sigur il voi…

- ” Toate prognozele nu arata o contractie a economiei, ci arata o incetinire a vitezei de crestere sau o reducere a cresterii economice, ca sa spun asa. (…) Eu am spus: am semnalul de incetinire pe trimestrul trei, sigur il voi avea si in trimestrul patru. Pentru asta, tot Guvernul trebuie sa lucreze…

- ”De aceea ne luam un astfel de angajament in ceea ce priveste stabilitatea preturilor… si vom face tot ce este necesar pentru a reduce inflatia la nivelul pe care il consideram ca asigura stabilitatea preturilor, care este de 2%”, a spus el. Salariile au crescut in zona euro, dar nu au crescut inca…

- Majorarea facturilor la energie și a prețurilor la alimente a dus inflația britanica la un nou maxim al ultimilor 41 de ani in octombrie, potrivit datelor publicate cu o zi inainte ca ministrul de finanțe Jeremy Hunt sa anunțe majorari de taxe și reduceri