Marea Britanie dă înapoi. Vrea un acord „mai bun” cu UE Partidul Laburist britanic – creditat cu victorie zdrobitoare in viitoarele alegeri si care spera sa revina la putere – va incerca sa negocieze un acord de liber-schimb post-Brexit ”mai bun” intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE), in cazul in care ajunge la putere in urma urmatoarelor alegeri legislative, declara liderul laburist Keir Starmer intr-un interviu publicat duminica de Financial Times (FT), relateaza AFP. ”Aproape toata lumea recunoaste ca acordul pe care (fostul premier Boris) Johnson l-a incheiat nu este un acord bun. El este mult prea restrans”, declara Keir Starmer, care a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

