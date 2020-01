Stiri pe aceeasi tema

- Conservatorii din Parlamentul britanic au blocat o clauza care i-ar fi cerut premierului britanic Boris Johnson sa negocieze continuarea programului studențesc Erasmus in urma ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul thelocal.no și En24, anunța MEDIAFAX.Camera Comunelor…

- Camera Comunelor a aprobat, vineri, principalele elemente ale Acordului Brexit, dar procedurile parlamentare vor continua, în contextul în care premierul Boris Johnson intentioneaza ca retragerea tarii din Uniunea Europeana sa se produca pe 31 ianuarie 2020. Practic, principalele…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson va prezenta vineri in Camera Comunelor proiectul de lege privind retragerea tarii din Uniunea Europeana, declansand procesul de adoptare parlamentara, astfel incat iesirea din UE sa se produca la 31 ianuarie 2020, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, transmit…

- "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica, si in acelasi timp are in vedere reglementarea…

- Eurofobul Nigel Farage a anuntat duminica ca nu se va prezenta la alegerile legislative britanice din 12 decembrie, preferand sa strabata tara pentru a sustine sutele de candidati ai partidului Brexit pe care il conduce, informeaza AFP si Reuters. "M-am gandit foarte intens la aceasta…

- Premierul britanic Boris Johnson parea marti in pozitia de a castiga prima runda a pariului sau de a scoate Regatul Unit din impasul generat de Brexit, principalele partide de opozitie declarandu-se pregatite sa se ralieze proiectului sau de a organiza alegeri parlamentare anticipate in decembrie, informeaza…

- Guvernul de la Londra a dezmintit informatiile publicate sambata de cotidianul Financial Times potrivit carora va incerca sa slabeasca drepturile lucratorilor dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Cotidianul financiar a publicat extrase…

- Guvernul de la Londra a dezmintit informatiile publicate sambata de cotidianul Financial Times potrivit carora va incerca sa slabeasca drepturile lucratorilor dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, scrie Agerpres dupa o relatare Reuters. Cotidianul financiar a publicat extrase…