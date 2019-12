Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson nu va merge la forumul economic mondial de la Davos, din Elvetia, la sfarsitul lunii ianuarie, si le-a interzis si ministrilor sa o faca, a afirmat marti o sursa guvernamentala, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Prioritatea noastra este de a raspunde…

- Prioritatea guvernului condus de premierul Boris Johnson va fi de a scoate Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie si de a incheia un nou acord comercial cu UE pana la sfarsitul anului viitor, a declarat duminica Michael Gove, adjunctul de facto al lui Johnson si ministru responsabil…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a apreciat marti ca premierul britanic Boris Johnson este "foarte capabil" si "va face treaba buna", la cateva momente dupa ce a afirmat ca nu vrea sa se implice in campania electorala care se desfasoara in Marea Britanie in vederea alegerilor…

- Premierul britanic Boris Johnson si seful opozitiei laburiste Jeremy Corbyn s-au duelat marti seara pe subiectul referitor la Brexit, in prima dezbatere televizata, sperand sa mai obtina cateva voturi inaintea alegerilor legislative din 12 decembrie, informeaza AFP si Reuters. "Sa punem…

- Un purtator de cuvant al partidului a precizat ca atacul a fost raportat catre Centrul national pentru securitatea cibernetica si ca, desi actiunea a dus la "incetinirea unora dintre activitatile de campanie", acestea au fost reluate in cursul diminetii de marti. Serviciile secrete britanice…

- Premierul britanic Boris Johnson parea marti in pozitia de a castiga prima runda a pariului sau de a scoate Regatul Unit din impasul generat de Brexit, principalele partide de opozitie declarandu-se pregatite sa se ralieze proiectului sau de a organiza alegeri parlamentare anticipate in decembrie, informeaza…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat joi ca cere Parlamentului sa aprobe organizarea de alegeri generale anticipate pe 12 decembrie, ca parte a eforturilor sale de a asigura o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters.„Modalitatea prin care Brexitul poate fi…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a cerut președintelui francez Emmanuel Macron sa susțina incheierea unei ințelegeri pentru Brexit, afirmand ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa ia in considerare faptul ca Marea Britanie ar putea ramane dupa data de 31 octombrie, relateaza Reuters, conform Mediafax.Johnson…