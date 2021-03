Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit refuza sa acorde statut diplomatic deplin ambasadorului Uniunii Europene la Londra, Joao Vale de Almeida, si echipei acestuia, informeaza joi BBC, preluata de Reuters, potrivit AGERPRES. Potrivit televiziunii citate, Foreign Office - ministerul de externe de la Londra - nu accepta…

- Marea Britanie intentioneaza sa investeasca peste 100 de milioane de lire sterline pentru dezvoltarea unui nou program de schimb pentru studenti, în condițiile în care nu mai participa la programul Erasmus dupa decizia de a parasi Uniunea Europeana, informeaza dpa.Departamentul pentru…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a lansat un apel la unitate pentru a reusi aprobarea Acordului post-Brexit în Parlament, în contextul în care liderul de la Londra ar putea avea nevoie de sustinerea opozitiei laburiste, pe fondul criticilor politicienilor eurosceptici din Partidul…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat ca Madridul si Londra vor continua sa negocieze un acord asupra teritoriului britanic Gibraltar din Peninsula Iberica dupa acordul comercial incheiat joi intre Marea Britanie si Uniunea Europeana, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. ''Salut principiul…

- Europenii incearca astfel sa nu lase lucrurile la intamplare, in contextul in care pare tot mai posibil sa nu se ajunga la un acord pana la 31 decembrie. ”Usa noastra ramane deschisa pana la sfarsitul anului si dincolo” de acest termen-limita, le-a spus marti Barnier ambasadorilor statelor membre UE,…

- Zborurile din Marea Britanie catre Polonia vor fi suspendate incepand de luni la miezul noptii din cauza ingrijorarilor legate de o noua tulpina de coronavirus, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului polonez pe Twitter, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Premierul britanic Boris Johnson…

- Premierul britanic Boris Johnson va prezida astazi o reuniune de criza consacrata aprovizionarii Regatului Unit dupa decizia mai multor tari de a suspenda transporturile din cauza noii tulpini de coronavirus considerata de Londra ca „scapata de sub control”.

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, sambata, ca Londra și Anglia de sud-est vor intra in a patra etapa de masuri de carantina generala, in contextul creșterii numarului de infecții cu Covid-19 datorate unui nou tip de coronavirus, potrivit Euronews, citat de Digi 24.Persoanele aflate in zonele…