Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden a avertizat marti ca utilizarea de catre Rusia a unei arme nucleare ar fi o "greseala enorm de grava", in contextul in care Moscova sustine ca Ucraina pregateste o "bomba murdara", o afirmatie dezmintita de Kiev si de tarile occidentale, transmite AFP, citat de Agerpres.…

- Administratia Joseph Biden a avertizat, luni seara, Rusia ca vor aparea "consecinte" daca armata rusa va utiliza bombe radiologice sau nucleare in conflictul militar cu Ucraina, informeaza agentia Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Circumstantele in care NATO ar putea utiliza arme nucleare sunt "extrem de indepartate", a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, care a avertizat ca "vor fi consecinte dure" daca Rusia recurge la utilizarea unor astfel de arme, relateaza Rador. Fii la curent…

- Alla Pugaciova, regina muzicii pop sovietice, a declarat luni ca se afla in Israel, la trei saptamani dupa ce a denunțat razboiul din Ucraina al președintelui Vladimir Putin pentru ca a transformat Rusia intr-o paria globala, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat liderii mondiali sa acționeze și sa-l opreasca pe președintele rus Vladimir Putin, in timp ce avertizeaza ca Moscova a inceput pregatirile pentru posibila utilizare a armelor nucleare, relateaza foxnews.com. Fii la curent cu cele mai noi…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Ucraina este pregatita pentru discuții cu Moscova, dar nu cu Vladimir Putin, ci cu un alt președinte rus. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Presedintele american Joe Biden l-a avertizat din nou pe omologul sau rus Vladimir Putin impotriva utilizarii armelor chimice sau nucleare in Ucraina, intr-un moment in care armata ucraineana desfasoara o importanta contraofensiva in tara, relateaza sambata France Presse, informeaza Mediafax.…

- Rusia discuta un nou proiect de infrastructura major de a livra gaze Chinei prin Mongolia, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, in contextul in care Moscova incearca sa inlocuiasca Europa ca principal client pentru gazul rusesc, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…