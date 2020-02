Marea Britanie a prezentat joi un mandat dur de negociere pentru discutiile cu Uniunea Europeana, evidentiindu-si dorinta unei viitoare independente economice si politice care ar putea sa o plaseze pe directia unei coliziuni cu Bruxellesul, comenteaza agentia de presa Reuters. In privinta calendarului, documentul atrage atentia ca cele doua parti au termen pana in iunie sa ajunga la ceea ce echipa de negociere a Londrei numeste "marele linii ale unui acord" care sa fie finalizat pana in septembrie. In caz contrar, "guvernul (de la Londra) va trebui sa decida daca atentia Marii Britanii se va indeparta…