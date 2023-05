Serviciul AB1, asa cum este cunoscut, circula pe o ruta de 14 mile (22,5 km) in Scotia, intre Ferrytoll Park and Ride in Fife si Edinburgh Park Transport Interchange. Serviciul de transport, care traverseaza faimosul pod Forth Road, poate transporta pana la 10.000 de pasageri in fiecare saptamana, potrivit companiei de transport public Stagecoach. Un bilet standard pentru un adult are un pret de 7,20 lire sterline. Intr-un anunt de la sfarsitul saptamanii trecute, Stagecoach a descris lansarea drept ”o piatra de hotar importanta pentru tehnologia autonoma”. Compania a adaugat ca AB1 ”este considerat…