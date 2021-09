Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie va demara luni cel mai mare studiu clinic la nivel global al testului de sange Galleri, produs de compania Grail Inc, care poate fi utilizat pentru detectarea a peste 50 de tipuri de cancer inainte de aparitia simptomelor, informeaza Reuters.

- Testul Galleri analizeaza ADN-ul dintr-o proba de sange pentru a determina daca exista urme care provin din celule canceroase. Diagnosticul timpuriu al cancerului duce la cresterea semnificativa a ratelor de supravietuire.NHS a anuntat ca intentioneaza sa recruteze 140.000 de voluntari in Anglia pentru…

- Directoarea asociatiei moaselor din Anglia le-a indemnat pe colegele ei de breasla sa le incurajeze pe femeile insarcinate - care s-au vaccinat pana acum intr-un procent destul de mic - sa accepte sa se inoculeze cu seruri anti-COVID-19, dupa ce un studiu realizat de Universitatea Oxford a evidentiat…

- 5 din 10 pensionari din Romania se simt excluși din punct de vedere financiar și social. Varstnicii susțin ca se simt marginalizați din cauza lipsei banilor, prietenilor sau din cauza problemelor de sanatate, arata un studiu realizat de compania de cercetare Novel, la inițiativa Provident Financial…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca nu va trece la urmatorul pas al actiunii sale legale impotriva Marii Britanii, declansate din cauza modificarii unilaterale a acordului comercial privind Irlanda de Nord, ca raspuns la solicitarea acesteia pentru ”o pauza”, transmite Reuters. Din cauza…

- Un medicament utilizat in tratamerntul artritei, tofacitinib, a demonstrat efecte pozitive in ingrijirea pacientilor spitalizati cu forme grave de COVID-19, potrivit unui studiu clinic ale carui rezultate au fost publicate miercuri in The New England Journal of Medicine, informeaza AFP. Medicamentul,…