Marea Barieră de Corali a evitat înscrierea pe lista Patrimoniului mondial în pericol (UNESCO) Australia a evitat vineri ca UNESCO sa inscrie Marea Bariera de Corali pe lista Patrimoniului mondial in pericol, in ciuda ingrijorarii exprimate de comunitatea stiintifica referitoare la degradarea acestui ecosistem unic, informeaza AFP. Comitetul patrimoniului mondial, reunit la Fuzhou, in China, a decis sa amane o decizie in acest sens in urma unui lobby intens al Australiei, care s-a opus masurii. Agentia ONU a publicat in luna iunie recomandarile expertilor si organismelor consultative care sugereaza ca acest ecosistem unic, inscris in Patrimoniul mondial in 1981, sa fie inclus pe lista siturilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

