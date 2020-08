Stiri pe aceeasi tema

- Adormirea Maicii Domnului (Sfanta Maria Mare), marcata pe 15 august, este una dintre cele mai importante sarbatori crestine, Biserica Ortodoxa marcand in fiecare an aceasta sarbatoare numita in popor si Uspenia (termenul slav) si Sfanta Maria Mare. Pentru romani, este si ocrotitoarea marinarilor, pe…

- Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare este o sarbatoare foarte importanta pentru creștini și este trecuta cu cruce roșie in calendarul ortodox. Pentru ca in aceasta zi a trecut in neființa Fecioara Maria, mulți spun ca este pacat sa le urezi celor care poarta acest nume La multi...

- SFANTA MARIA MARE, ADORMIREA MAICII DOMNULUI. Gradul inalt de cinstire acordata Maicii Domnului in cultul ortodox se vede si din numarul mare al sarbatorilor inchinate praznuirii ei. Pe cand sfintii ceilalti sunt, de regula, pomeniti o singura data pe an, si anume in ziua adormirii lor, Sfanta Fecioara…

- Fecioara Maria reprezinta un model de sfințenie, smerenie și ascultare fața de Dumnezeu, dar și un exemplu de daruire fața de chemarea sa. Este cinstita de oameni intr-un mod aparte, avand un loc special intre sfinți. Nu se cunosc foarte multe despre viața acesteia și cu toate acestea este considerata…

- Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul este praznuita pe 24 iunie. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor si sub denumirea de Sanziene sau Dragaica. Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta a semintiei lui Aaron. Nasterea…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc astazi Sfanta Treime, una dintre cele mai importante sarbatori ale lunii iunie. Este ziua in care Dumnezeu e preamarit in cele trei ipostaze: Tatal, Fiul si Sfantul Duh.Cu acest prilej, enoriasii merg la biserica, unde sunt oficiate slujbe.

