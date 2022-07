Mare magazin evacuat din cauza unui incendiu Un apel la 112 a pus in alerta echipele de intervenție, care s-au deplasat de urgența in zona Gradiște din Arad, unde un container pentru depozitarea cartoanelor a fost cuprins de flacari, existand pericolul ca incendiul sa se extinda la magazinul Momax alaturat. La fața locului s-au deplasat forțe și mijloace ale Detașamentului de pompieri […] Articolul Mare magazin evacuat din cauza unui incendiu a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a anuntat vineri, dupa ora 18, producerea unui incendiu de cartoane, cu posibilitate de extindere la magazin, in municipiul Arad, zona Gradiste. E vorba de magazinul Momax, incendiul avand loc in spatele acestuia.

