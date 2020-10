Mare gânditor francez, intrebare cruciala: este pandemia o repetitie pentru subjugarea oamenilor? Despre Bernard-Henri Levy, filozof și scriitor, se spune, și nu fara temei, ca ar fi unul dintre cei mai mari – daca nu numarul 1 – ganditori francezi ai momentului, iar asta inseamna mult in țara lui Voltaire, Descartes, Rousseau ori Sartre. Pandemia de coronavirus este tema momentului pentru reputatul ganditor, care a lansat recent un eseu intitulat, in traducere aproximativa, „Acest virus care ne scoate din minți”. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

