- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri seara noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa si burnita in cinci judete din zona Moldovei, valabile pana la ora 23:00, anunța AGERPRES.Citește și: Klaus Iohannis a decorat-o astazi- Cine este cea care are contracte in derulare…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar putea discuta despre negocierile privind un nou acord pentru livrarea de gaze naturale in timpul reuniunii liderilor europeni pe 9 decembrie la Paris, a anunțat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, anunța MEDIAFAX.Citește…

- ''Turcia poate miza pe sprijinul nostru, in limita posibilitatilor noastre'', a spus Viktor Orban la o conferinta de presa comuna cu Recep Tayyip Erdogan, mentionand ca acesta din urma i-a aratat planurile de reconstructie a ''zonei de securitate'' din nordul Siriei. ''Noi orase, noi sate, scoli,…

- "Dati-mi voie sa va felicit oficial, fiind oficial prima sedinta de Guvern, pe dumneavoastra si pe toti membrii Guvernului, sa va spun - am mai spus-o, o spun astazi foarte deschis - ca eu respir usurat ca avem un nou guvern, un guvern care acum chiar este hotarat sa se implice pentru romani, pentru…

- Fostul colaborator CIA Edward Snowden spune ca Guvernul american nu are informații privind existența unor forme de viața extraterestra inteligente: "Din ce știu, extratereștrii nu au contactat niciodata Terra sau, cel puțin, nu serviciile secrete ale SUA", anunța MEDIAFAX.Citește și: SONDAJ…

- "Armistitiul expira marti la ora 22.00 (22.00, ora Romaniei). Daca promisiunile facute de americani nu sunt respectate, operatiunea va fi reluata cu o mai mare determinare", a declarat Recep Tayyip Erdogan, citat de cotidianul Le Figaro și Mediafax. Declarața vine inainte ca liderul de la Ankara…

- Serviciile militare de informatii au intrat in cod rosu de alerta dupa ce, joi, vorbind la o sesiune a Clubului Valdai la Soci, Vladimir Putin a spus ca Rusia a ajutat China sa dezvolte un sistem propriu de radare de avertizare timpurie care sa ofere posibilitatea detectarii lansarii unor rachete balistice.

- Avocații ofițerului de securitate care l-a reclamat pe președintele SUA, Donald Trump, pentru conținutul conversației telefonice cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, atenționeaza ca retorica liderului american l-ar pune in pericol pe clientul lor, relateaza cotidianul The Guardian, potrivit…