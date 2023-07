Mare agitație la Botoșani. Se pregătește Campionatul Mondial de Borș Moldovenesc Subcarpați, The Turbans (UK), om la luna, Haydamaky (UA), Paulina sunt artiștii care urca pe scena anul acesta la Zilele Nordului, un festival al verii, in Darabani, cel mai nordic oraș din Romania, scrie botoseanul.ro Festivalul va avea loc la Darabani, cel mai nordic oraș al Romaniei, și in alte comunitați din regiune și se va desfașura sub genericul #viitoruri. Festivalul se va desfașura in formatul sau deja tradițional: dimineața ateliere, tururi gastronomice și competiții sportive, dupa-amiaza dezbateri, spectacole de teatru și intalniri cu scriitori, iar seara concerte, petreceri și proiecții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

