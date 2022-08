Mare agitata pe plaja din Vama Veche! Steagul rosu, arborat de salvamari! Cum arata plaja in plin sezon estival (FOTOREPoRTAJ+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica astazi pe o plaja din Saturn, acolo unde pompierii SMURD au fost nevoiți sa acționeze de urgența dupa ce un tanar a intrat in apa și nu a mai putut sa iasa, deși steagul roșu era abordat și interzicea scaldatul. Acesta a fost scos și au inceput imediat manevrele de resuscitare.

- Steagul rosu a fost arborat luni pe litoral, din cauza pericolului de inec. Bate vantul, iar curentii sunt foarte puternici, un tanar de 23 de ani care a intrat in mare fiind resuscitat de un achipaj SMURD. Turistii insa nu tin cont de avertizari si intra in apa, a declarat Vasile Bortes, seful salvamarilor,…

- Se intampla in statiunea Mamaia din Constanta, care candva era denumita perla litoralului romanesc Desi este plin sezon estival, statiunea este...goala Se pare ca in acest an, turistii au ales alte statiuni de pe litoral. Imaginile vorbesc de la sine Imaginile din mai multe zone ale statiunii Mamaia…

- Vrei sa te bucuri vara aceasta de o altfel de vacanța?! Te-ai saturat de amenjarea clasica de pe numeroasele plaje din Romania și vrei sa te bucuri de un concept unic și inedit. Noi iți dezvaluim care este plaja de poveste ce iți ofera aceste lucruri, dar și o cazare extrem de ieftin, de doar 30 de…

- Suntem in plin sezon estival la malul marii, perioada in care in anii trecuti statiunea Mamaia era plina de turisti. Terasele erau aglomerate, cu greu gaseai un loc la masa pentru a servi cina, iar la autoserviri erau cozi destul de mari. Anul acesta bate vantul in statiunea Mamaia, iar putinii turisti…

- Un oficial ucrainean a publicat, joi, pe retelele de socializare un videoclip si o serie de fotografii cu steagul tarii sale arborat pe Insula Serpilor, dupa ce armata rusa a fost nevoita sa se retraga.

- Plajele, luate cu asalt de turiști in primul weekend de vara. Mai multe persoane, salvate in ultima clipa din marea agitata In primul weekend de vara, marea a fost extrem de agitata, așa ca salvamarii au arborat steagul galben in Mamaia și pe cel roșu in Eforie Nord. Unii n-au ințeles asta și s-au…

- Temperaturi scazute si ninsori in plin sezon estival. In sudul Braziliei s-a asternut un strat consistent de zapada. Fenomenul meteo i-a luat prin surprindere atat pe localnici, cat și pe turiști.