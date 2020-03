Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a povestit, luni, la „Acces Direct”, ca fratele ei a fost gasit mort, pe camp, la peste o luna de cand ea l-a declarat disparut. Ea și alte rude ale barbatului susțin ca moartea acestuia este suspecta. Durerea nu ii mai poate fi alinata, dar iși dorește sa se faca dreptate.

- Coșmarul trait de oamenii din Wuhan, China, este departe de a se fi incheiat, iar un videoclip surprins in urma cu puțin timp arata drama pe care o traiesc din cauza noului tip de coronavirus care a rapit, pana acum, aproape 500 de vieți.

- Celebra actrita Shannen Doherty a izbucnit in lacrimi la tv si a dezvaluit ca sufera din nou de cancer in stadiu terminal. Confesiunea sfasietoare vine la trei ani de cand Shannen Doherty a finalizat tratamentul pentru cancer la san si era declarata vindecata.

- 16 ianuarie 2020 - cea mai grea zi pentru familia Cristinei Topescu! Jurnalista a fost incinerata. Cei mai apropiati oameni pe care i-a avut de-a lungul vietii au fost prezenti la crematoriul din Capitala.

- Imagini de groaza la Scheia, acolo unde un tren de pasageri, care circula pe ruta Iași – Timișoara, a facut praf o duba. In urma impactului devastator, o persoana a murit pe loc, iar o alta a fost incarcerata. In autoutilitara se aflu doua persoane. Una dintre ele a fost proiectata in afara masinii…

- Presedintele turc Erdogan vrea sa faca un nou Bosfor. Pagubele pentru economie si mediu ar fi insa enorme. Primarul Istanbulului, Imamoglu, vrea sa impiedice constructia. Se anunta o lupta acerba pentru putere.

- Liderul PLUS, eurodeputatul Dacian Ciolos, afirma ca 2019 "a fost un an cu partidul de construit pe teren, dar si cu doua campanii electorale de organizat", in care a fost construita si Alianta cu USR si in care au fost si momente si ezitari daca sa fie continuata aceasta formula sau sa se mearga…