- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, duminica, pe Facebook, ca nu va tolera abuzurile indreptate asupra necuvantatoarelor, precizand ca a propus și s-a adoptat in Guvernul Romaniei inființarea Poliției Animalelor.Aceste afirmații ale ministrului de interne au venit dupa ce un cațel…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat pe Facebook ca trei adolescenți s-au ales cu dosar penal pentru infracțiunile de ranire sau schingiuire a animalelor, dupa ce un catel a fost incendiat in judetul Buzau, iar filmarea a ajuns pe internet, relateaza Agerpres. “Cainele care a fost incendiat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ranire sau schingiuire a animalelor, dupa ce un catel a fost incendiat in judetul Buzau de trei adolescenti. "Cainele care a fost incendiat la Buzau a fost salvat,…

- Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost chemat, vineri seara, la Directia Nationala Anticoruptie, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare. Potrivit surselor, el a fost citat pentru a da lamuriri in dosarul privind achizitia de tablete pentru copiii din Sectorul 1. Procurorii Directiei…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat dupa declarațiile președintelui Klaus Iohannis, potrivit carora social-democrații sunt „vinovați moral” pentru tragedia de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. ”Iohannis, te cațeri pe cadavre fara rușine pentru a ține la putere guvernul MORȚII!”, a…

- Polițiștii din București au dat amenzi in valoare de peste 600.000 de lei in urma verificarilor din weekend pentru nerespectarea masurilor impotriva coronavirusului. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei , oamenii legii au facut controale, in weekend, in peste 3.300 de piețe, magazine mari,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat ca Poliția Animalelor a fost inființata prin Ordonanța de Urgența. Aceasta va funcționa in subordinea Poliției Romane, personalul noii structuri urmand sa fie angajat in urmatoarele doua luni, la finele carora va fi funcționala. Guvernul a aprobat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca nici instituția pe care o conduce și nici Guvernul nu au nicio implicare in procesul electoral, dupa scandalurile care au avut loc, mai ales la Sectorul 1 din Capitala. Vela spune ca in ceea ce privește aceste incidente, ancheta este condusa de doi…