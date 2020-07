Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat, sambata, la inaugurarea Unitatii Mobile de Terapie Intensiva de la Timisoara, ca exista gandit un sistem astfel incat niciodata o persoana care are nevoie de terapie intensiva, indiferent daca este afectata de COVID-19 sau de alta boala, sa nu ramana…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat, sambata, ca exista gandit un sistem astfel incat niciodata o persoana care are nevoie de terapie intensiva, indiferent daca este afectata de COVID-19 sau de alta boala, sa nu ramana netratata.Citește și: Profeție devastatoare a unui doctor:…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat, sambata, la inaugurarea Unitatii Mobile de Terapie Intensiva de la Timisoara, ca exista gandit un sistem astfel incat niciodata o persoana care are nevoie de terapie intensiva, indiferent daca este afectata de COVID-19 sau de alta boala, sa nu…

- La Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara mai sunt cateva locuri libere pentru pacientii cu COVID - 19, iar Terapia Intensiva este ocupata in totalitate. In acelasi timp, Spitalul CFR, unitate suport, incepe sa primeasca tot mai multi pacienti cu forme usoare ale bolii.Medicii…

- Astazi este ziua in care la Timișoara i s-a administrat pentru prima data plasma unui pacient infectat cu COVID-19 aflat in stare critica. Procedura a avut loc la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, spital aflat in prima linie in lupta cu coronavirusul. Plasma i-a fost administrata…

- CARAS-SEVERIN – Ministrul de Interne spune ca un politist care pazeste un parc nu poate avea un salariu mai mare decat unul care isi risca viata! Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a vorbit zilele trecute la Digi24 despre reforma poliției, pornind de la unele abuzuri facute de agenți de la Poliția…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca exista o diferența mare la nivelul salarizarii intre Poliția Locala și Poliția naționala și a subliniat ca este nevoie de o analiza a competențelor la nivelul celor doua instituții, care ar putea fi redenumite. „In mod esențial ar trebui facuta…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, vorbind despre reforma Politiei, ca salariile politistilor locali sunt mult mai mari decat cele ale politistilor din Politia Nationala. Vela a dat exemplul politistilor locali din Timisoara care pazesc parcurile pentru un salariu de 8 – 9.000 de…