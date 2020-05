Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat joi seara ca a aprobat o solicitare de la Ministerul Afacerilor Externe referitoare la zboruri charter catre Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Marea Britanie, Regatul Tarilor de Jos, Spania, SUA si Turcia, precum si din aceste tari spre…

- Sapte curse aeriene vor fi organizate, in perioada 21-24 mai, de autoritatile romane, pentru repatrierea unor cetateni romani aflati temporar in Spania, Franta si Marea Britanie. “In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati…

- Cu doar cateva ore inainte de preconizata reluare a unor zboruri, Guvernul a „taiat" din nou aripile operatorilor de curse aeriene. Zborurile catre 12 tari raman suspendate inca 14 zile. Este vorba despre Austria, Belgia, Confederatia Elvetiana, Franta, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii…

- Marcel Vela: Puteți sa parasiți localitatea dupa 15 mai, FARA declarație! Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus, pe pagina sa de Facebook, ca dupa data de 15 mai, romanii nu mai au nevoie de declarația pe propria raspundere pentru a iesi din oraș sau din județ, autoritațile luand decizia de a nu…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, afirma ca dupa 15 mai oamenii vor putea iesi din localitate, “fara a tine cont de limita de municipiu sau limita de judet”, si nu vor mai avea nevoie sa completeze declaratii pe propria raspundere. „Am decis urmatorul lucru: puteti sa mergeti, sa parasiti localitatea,…

- Programul IMM Invest va fi reluat in cateva zile si va veni cu noutatea prin care clientii pot sa cumuleze creditul pentru investitii cu linia de credit pentru capital de lucru, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Referitor la IMM Invest, programul este foarte…

- Marcel Vela a raspuns, miercuri seara, intr-o inregistrare video, mai multor intrebari primite pe contul sau de Facebook. „Avem in analiza o relaxare a programului persoanelor de peste 65 de ani. A venit si caldura si probabil intervalul orar 11,00 -13,00 nu este cel mai nimerit. Va fi mutat mai in…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca infracțiunile cu violența au scazut in acest an comparativ cu anii trecuți, iar despre violențele inregistrate in ultimele zile a spus ca au fost „foarte vizibile, dar nu foarte multe”. „Am facut o comparație cu anii 2019, 2018, 2017 și 2016, așadar ultimii…