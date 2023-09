Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat ieri, 19 septembrie, ca s-a alaturat celor din PSD. „Targujienii merita sa afle de la mine, in mod direct, ca incepand de astazi am decis sa fac o schimbare politica, alaturandu-ma formatiunii PSD. Este o decizie asumata, avand in vedere si…

- In ziua de 28 august 2023, la ora 18:34:42 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Oltenia, județul Gorj, un cutremur slab, de intensitate I, cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 12.5 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 16km V de Targu Jiu, 62km NE de Drobeta-Turnu Severin,…

- Un cutremur de magnitudine 2,8 s a produs azi noapte, pe 16 august 2023, in Oltenia, conform Institutului National de Fizica a Pamantului. Conform unei informari din partea Institutului National de Fizica a Pamantului, in aceasta noapte, pe 16 august 2023, la ora 00:39, un cutremur a zguduit judetul…

- In ziua de 30 Iulie 2023, la ora 03:06:37 (ora locala a Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 7.3 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 21km NV de Targu Jiu, 65km NE de Drobeta-Turnu Severin, 67km S de Hunedoara, 82km S de…

- Oltenia s-a zguduit din nou, in aceasta noapte, dupa mai multe mișcari tectonice. Cel mai puternic seism a masurat 4,2 pe scara Righter și a avut epicentrul la doar cateva sute de metri de casa lui Constantin Brancuși din localitatea Hobița. Seismografele au detectat mișcarea la ora 1 și 47 de minute,…