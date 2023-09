Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in cartierul Pandurașu din Targu Jiu, in spatele unui depozit de materiale. Din acest cartier, in noaptea de luni spre marți au fost apeluri telefonice la 112, locuitorii reclamand ca se ard aici deșeuri periculoase.ISU Gorj: La sosirea echipajelor se extinsese la o anexa cu posibilitate…

- Un seism de 4,6 grade s-a produs in județul Gorj. Cutremurul a fost resimțit și de mai mulți nuntași prezenți la un restaurant din municipiu Targu Jiu. Printre aceștia s-a numarat și primarul de Scoarța, Ion Stamatoiu. Primarul a postat imagini cu momentul seismului. In sala de nunți se poate observa…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs luni dimineata, la ora 0:39, in Oltenia, in județul Gorj, la adancimea de 14 kilometri, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului Seismul a avut loc in apropierea oraselor Targu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Hunedoara, Ramnicu…

- Universitatrea „Constantin Brancuși” din Targu-Jiu implementeaza pana in decembrie 2023 proiectul „Tehnici și strategii inovatoare in recrutarea studenților”. Proiectul „Tehnici și strategii inovatoare in recrutarea studenților” se concentreaza pe identificarea cerințelor și nevoilor absolvenților de…

- Marcel Romanescu, primarul din Targu Jiu, anunța ca partida din aceasta seara, dintre FCU Craiova și FCSB, se va disputa cu casa inchisa. Totodata, edilul a postat imagini cu gazonul de pe arena „Constantina Dița”, care arata mult mai bine in comparație cu acum doua saptamani. FCU Craiova și FCSB se…

- Autoritațile din Targu Jiu au refacut gazonul de Stadionul Municipal, inaintea meciului de fotbal dintre FCU Craiova și FCSB. Terenul avea zone unde gazonul era compromis sau chiar lipsea. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat ca meciul de fotbal de duminica de la ora 21,30 se va juca…

- Primarul municipiului Targu-Jiu, Marcel Romanescu, l-a ironizat pe managerul general de la FCSB, Mihai Stoica (58 de ani), cel care spunea ca gazonul stadionului „Tudor Vladimirescu”, arena pe care se va juca FCU Craiova - FCSB, in prima etapa de campionat, este unul oribil. FCU Craiova - FCSB se joaca…

- In ziua de 3 Iulie 2023, la ora 18:44:25 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Oltenie, județul Gorj, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 11.3 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 21km NV de Targu Jiu, 66km NE de Drobeta-Turnu Severin, 67km S de Hunedoara,…