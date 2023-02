Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui control asupra activitații ROMARM din 2020, Curtea de Conturi a semnalat mai multe nereguli produse dupa instalarea lui Gabriel Țuțu in fruntea companiei de stat.Astfel, imediat dupa venirea la conducere, prima grija a lui Țuțu a fost sa majoreze nejustificat cheltuielile de exploatare…

- In urma unui control asupra activitații ROMARM din 2020, Curtea de Conturi a semnalat mai multe nereguli produse dupa instalarea lui Gabriel Țuțu in fruntea companiei de stat.Astfel, imediat dupa venirea la conducere, prima grija a lui Țuțu a fost sa majoreze nejustificat cheltuielile de exploatare…

- „ Cred ca nu va fi singurul caz. (…) In timp ce noi toți am stat in case, unii au facut averi”, spune Marcel Ciolacu dupa ce fostul selecționer Victor Pițurca și directorul general al Romarm, Gabriel Țuțu, au fost reținuți int-un dosar care vizeaza achiziții in perioada pandemiei. „PSD a trecut prin…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu considera, referitor la retinerea fostului selectioner Victor Piturca si a directorului ROMARM Gabriel Tutu, acuzati intr-un dosar care vizeaza achizitii realizate in timpul pandemiei, ca nu va fi singurul caz. „PSD a trecut prin Parlament o cerere catre Curtea de Conturi…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 30 ianuarie, despre retinerea de catre DNA a fostului selectioner Victor Piturca si a directorului Romarm, Gabriel Tutu, acuzati intr-un dosar privind achizitii realizate in timpul pandemiei COVID, ca nu crede ca acesta va…

- „PSD a trecut prin Parlament o cerere catre Curtea de Conturi și exista un raport al Curții de Conturi, unde erau elemente evidente ca in timp ce noi toți am stat in case, unii au facut averi și n-au fost impozitați, apropos, cu toate ca au fost venituri excepționale platite de catre noi toți. Iarași…

- Mai sunt aproximativ trei luni, iar Guvernul este in fierbere. Multe dintre proiectele scrise acum pentru PNRR s-ar putea pierde sau ar putea fi abandonate, caci la carma fiecarui minister in parte vine membru din alt partid politic decat cel din prezent, respectiv Coaliția a decis ca membrii PSD, PNL…

- Birourile Plenurilor Reunite se reunesc, marți, la ora 14:00, in format online, pentru a-l revoca pe Niculae Badalau din funcția de membru al Curții de Conturi. PSD a depus, luni, la Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, o solicitare pentru declansarea procedurii de revocare…