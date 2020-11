Stiri pe aceeasi tema

- "Noi am ales calea de a duce, de aceasta data, cei mai buni specialisti in Parlament, mai ales in domeniul sanatatii, si ma uit pe lista PNL-ului, unde au ramas traseistii. (..) Fara nicio retinere va spun ca PNL in acest moment este cel mai nereformat partid din Romania, de departe", a declarat…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a reacționat miercuri, dupa ce președintele Klaus Iohannis a criticat numirea lui Florin Iordache la șefia Consiliului Legislati de catre „majoritatea toxica PSD” din Parlament. El susține ca PSD -ul are soluția pentru pandemie, iar șeful statului nu vine cu nicio masura pentru…

- Pentru a depași criza sanitara, „e nevoie de conlucrarea forțelor politice” Liderul PSD - Marcel Ciolacu România trebuie sa se pregatesca cu toate fortele pentru a evita o catastrofa medicala - apreciaza pe o retea de socializare liderul PSD, Marcel Ciolacu. El face un apel catre toate…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca Romania trebuie sa se pregateasca cu toate fortele pentru a evita o catastrofa medicala, intarind sistemul medical, sectiile ATI, reorganiznd DSP-urile si procurand echipamentele si medicamentele necesare. ”Fortele politice ar trebui sa-si dea mana pentru a trece…

- Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, a scris pe Facebook o postare in care acuza Guvernul Orban ca nu ințelege ca locurile de munca sunt esențiale pentru oameni și pentru economie. „Romanii au nevoie de locuri de munca, nu de vorbe goale și bani europeni doar pe hartie! Cu PNL la putere, Romania…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu acuza ceea ce a numit „cel mai marsav atac din ultimii 30 de ani de democratie din Romania”, respectiv presupusa exercitare a unor presiuni asupra unor primari ai PSD pentru ca acestia sa plece din partid. In acest context, Ciolacu sustine ca, in calitate de presedinte…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu, sustine ca dupa sedinta in care nu s-a intrunit cvorum pentru a fi votata motiunea de cenzura „s-au limpezit apele in Parlament” si ca in Segislativ „nu mai exista gri, ci doar alb si negru”. Ciolacu afirma ca PNL are majoritate in Parlament si ureaza succes liberalilor…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii raspunde ambasadorului SUA in Romania, Adrian Zuckerman, care-l acuzase ca nu vrea sa ia masuri in Parlament pentru combaterea traficului de persoane: „E o problema prea serioasa pentru a putea fi tratata politic. Masoara de zece ori și taie o data. E mai bine”.„Traficul…