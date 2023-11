Marcel Ciolacu: Toată conducerea de la ANAF şi vamă să fie schimbată. Şefii să-şi facă echipele „Nu am nicio problema cu actuala presedinta a ANAF, dar cred ca a venit momentul, in Romania, dupa 32 de ani, ca un presedinte al ANAF, dupa ce l-a numit prim-ministrul, sa vina sa isi faca echipa. Cunosc toate numele propuse de catre presedinta ANAF, va spun foarte clar nu am cunoscut nicio persoana, nu e nicio recomandare politica. La fel in ceea ce priveste Vama. Toata conducerea sa fie schimbata”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi la Europa FM. Prim-ministrul PSD a mai spus ca viitorul sef de la Vama trebuie sa propuna o echipa intreaga cu care sa lucreze. „Politicul nu mai are voie sa intervina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

