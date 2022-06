Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii romani si moldoveni s-au reunit, sambata, intr-o sedinta comuna la Chisinau, la finalul careia, pe muzica interpretata de maestrul Gheorghe Zamfir si Orchestra „Lautarii” condusa de Nicolae Botgros, parlamentari de pe ambele maluri ale Prutului s-au prins intr-o hora romaneasca, informeaza…

- Toate țarile civilizate trebuie sa faca scut in jurul Ucrainei, sa ajute Ucraina sa depașeasca aceste momente și sa caștige acest razboi, spune președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. „Cu toții suntem alaturi de (Ucraina in – n.r.) acest razboi total injust, incorect, neprovocat. Este evident…

- Toate țarile civilizate trebuie sa faca scut in jurul Ucrainei, sa ajute Ucraina sa depașeasca aceste momente și sa caștige acest razboi, spune președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. „Cu toții suntem alaturi de (Ucraina in – n.r.) acest razboi total injust, incorect, neprovocat. Este evident…

- Fiind o tara care a avut parte de un proces de aderare indelungat si marcat de asperitati, Romania trebuie sa sustina, atat cat poate, toti cei trei candidati la integrare. Noua faza in care a intrat razboiul din Ucraina lasa in plan secund eforturile guvernului de la Kiev, precum si pe cele ale autoritatilor…

- Valentina Ursu, Europa Libera, suntem in ospeție la Falești și intrebam cetațenii despre viitorul Republicii Moldova. Cum il vedeți? – „Unire cu Romania, acesta-i viitorul.” Europa Libera: Dar in cat timp se infaptuiește unirea? – „Cand o sa le vina mintea la toți deputații la cap… (Rade.)” Europa Libera:…

- Presedintele Klaus Iohannis a evocat la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles relevanta strategica a parteneriatului UE-SUA si a cooperarii UE-NATO, informeaza Administratia Prezidentiala. „Presedintele Klaus Iohannis a evocat relevanta strategica a parteneriatului UE-SUA si a cooperarii UE-NATO,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, despre un posivil mesaj video prezentat de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in plenul Parlamentului, ca s-au inceput anumite demersuri si este ferm convins. Liderul PSD a aratat ca Ucraina trebuie ajutata mult mai mult decat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, liderul ucrainean Volodimir Zelenski ar putea transmite un mesaj in Parlamentul Romaniei, la fel cum a procedat pana acum și cu alte țari care sprijina Ucraina in conflictul cu Rusia. Intrebat, joi, de jurnaliști in Parlament daca…