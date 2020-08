Marcel Ciolacu spune că votul pe moțiunea de cenzură se va relua: „Categoric” Președintele PSD Marcel Ciolacu nu considera ca lipsa cvorumului la moțiunea de cenzura este un eșec pentru social-democrați. Totodata, Ciolacu a precizat ca votul se va relua."Cum poate fi blat (n.r. intre PSD și PNL) atat timp cat noi am introdus o moțiune de cenzura? Eu nu consider ca este un eșec, deoarece in acest moment nu avem un vot. Nu ne așteptam ca parcursul pana la votul pe moțiune sa fie atat de lung", a spus Marcel Ciolacu la Antena 3.Intrebat daca votul se va relua, Marcel Ciolacu a raspuns: "Categoric". "Politic, noi ar trebui pe aceasta moțiune sa așteptam decizia CCR. Putem sa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

