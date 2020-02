Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca seful statului Klaus Iohannis a ales o varianta de criza politica prelungita prin desemnarea, din nou, ca premier a lui Ludovic Orban. "Anuntul presedintelui Iohannis nu este o surpriza pentru nimeni. Din pacate, presedintele Iohannis…

- Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, a precizat, la Digi24, ca președintele Klaus Iohannis poate desemna pe cine dorește, inclusiv pe Ludovic Orban, pentru a doua oara.„In 2015, cine l-a propus pe Cioloș? Și azi de ce nu ar putea Președintele sa puna pe cine dorește? Poate sa puna pe…

- Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, a anunțat, miercuri seara, la Romania TV, ca daca Klaus Iohannis nu va ține cont de viitoarea majoritate parlamentara și va desemna un alt premier, Romania va intra intr-o criza politica grava.Ciolacu, alaturi de Victor Ponta, a anunțat ca Remus Pricopie…

- In plina criza politica, președintele Iohannis reia tema educației! Patru documente de politica publica ce abordeaza tematici esentiale pentru reforma sistemului de educatie romanesc sunt lansate miercuri, in cadrul conferintei "Romania Educata - politici publice si coordonarea surselor de finantare".…

- Deputatul USR Ionuț Moșteanu este convins ca nicio propunere de premier facuta de PSD nu va fi acceptata de președintele Klaus Iohannis, chiar daca actualul guvern va pica. Moșteanu e convins ca nici macar fostul șef SRI George Maior nu ar avea succes ca propunere de premier tehnocrat.Citește…

- PSD nu sustine organizarea alegerilor anticipate. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a criticat acest demers pe motiv ca ar arunca Romania intr-o criza politica. Marcel Ciolacu: Nu cred ca vor fi alegeri anticipate din mai multe motive. In primul rand, nu exista o criza politica in Romania, in Romania avem…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Braila, ca actualul Guvern nu are performanta, iar pentru ca presedintele Klaus Iohannis sa "scape" de acesta, declanseaza alegerile anticipate. Ciolacu a spus insa ca astfel de alegeri nu vor avea loc deoarece in Romania nu exista…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Braila, ca PSD nu susține organizarea alegerilor anticipate. Presedintele interimar al PSD a a criticat intenția președintelui și a premierului de declanșare a anticipatelor. Ciolacu spune ca un astfel de demers „ar arunca Romania…