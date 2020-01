Stiri pe aceeasi tema

- ​PSD va trimite o scrisoare ambasadelor, Comisiei Europene și Parlamentului European în care va reclama Guvernul PNL ca vrea alegeri în doua tururi pentru primari în aceasta vara, a anunțat șeful interimar al social-democraților, Marcel Ciolacu. El a precizat ca vrea revenirea la alegerile…

- Comitetul Executiv National al PSD a aprobat, marti, propunerea presedintelui interimar, Marcel Ciolacu, de a fi convocata o sesiune parlamentara extraordinara, cel mai probabil in ultima saptamana a lunii ianuarie, in care sa se discute eliminarea pensiilor speciale, potrivit unor surse social democrate,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat marti, inaintea sedintei Comitetului Executiv (CEx) al partidului, ca a decis impreuna cu liderii de grup ai PSD convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului in care sa fie adoptata legea privind eliminarea pensiilor speciale.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia votului acordat Comisiei Europene in Parlamentul European, in care transmite ca PSD iși asuma "cu fermitate" o direcție pro-europeana dorita de romani și "un angajament real pentru valorile social-democrate europene"."Noua…

- Una dintre prioritațile PLUS, partidul condus de Dacian Ciolos, o reprezinta zona de rural. Zonele rurale dețin un potențial extraordinar de creștere strategica pentru Romania, care trebuie valorificat asigurand coerenţa între agricultură, mediu, economie și dezvoltare rurală. Imbinate strategic,…

- "Adina Valean este un candidat serios, cu un background profesional solid. Este europarlamentarul roman cu cea mai mare experienta, care a detinut de-a lungul timpului functii inalte la nivelul PE. In ultimul mandat, a fost presedintele Comisiei de Mediu, acum este presedintele Comisiei de Industrie,…

- In document, sefii de guverne din cele sase state insista sa se ia in considerare impactul unor masuri din Pachetul Mobilitate, care au efecte semnificative asupra politicilor economice si de mediu ale UE. Pachetul Mobilitate este in negociere intre principalele trei institutii europene si inca poate…