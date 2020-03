Marcel Ciolacu: PSD propune amânarea consultărilor referitoare la alegerile locale "PSD constata inca o data ca agenda politica a PNL este in totala contradictie cu prioritatile cetatenilor. Evolutiile efectelor provocate de coronavirus sunt din ce in ce mai ingrijoratoare, iar Guvernul demonstreaza ca este nepregatit, total depasit de situatie si incapabil sa faca fata corespunzator provocarilor din ce in ce mai stringente. PSD considera ca in acest moment prioritatea PNL si a premierului interimar ar trebui sa fie aducerea tuturor fortelor politice la aceeasi masa in vederea adoptarii unui set de masuri clare necesare protejarii populatiei. Adancirea crizei politice interne… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

