- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, duminica, un mesaj in care da asigurari ca starea sa de sanatate este buna si se intoarce la treaba. "Sunt bine, multumesc lui Dumnezeu! Multumesc familiei mele, prietenilor, colegilor de partid, jurnalistilor si tuturor celor care ati fost…

- „Multa sanatate colegului meu Marcel Ciolacu !? Sa aiba puterea de a trece cu bine peste aceasta cumpana. Cred ca stresul si oboseala si-au spus cuvantul. Iata ca acestea pot face ravagii chiar si in viata oamenilor in putere. O stiu din proprie experienta. Doar in astfel de momente realizam cat de…

- Ioan Bobiț, un tanar in varsta de 30 de ani, din Brașov, a povestit pe pagina personala de Facebook, experiența pe care a avut-o dupa ce a fost depistat cu noul coronavirus. Tanarul susține ca nu credea ca acest virus exista pana cand nu a simțit pe pielea lui ce inseamna sa fii bolnav. Ioan a fost…

- Bunica celebrului practicant de arte martiale, a incetat din viața chiar in Saptamana Patimilor. Conform propriilor dezvaluiri, Marioara este care i-a insuflat inca de la o varsta frageda valorile creștine și dragostea fața de Dumnezeu. Anunțul trist a fost lansat de Daniel Ghita prin intermediul unui…

- Simona Halep a anunțat, printr-o postare pe Facebook, ca va dona o suma de bani pentru achiziționarea echipamentelor și materialelor medicale necesare în contextul pandemiei de coronavirus. Campioana de la Wimbledon a precizat ca suma va fi direcționata catre autoritațile medicale din București…

- "A fost o onoare pentru mine sa detin aceasta functie, caci mi-a oferit oportunitatea de a putea contribui intr-un mod esential in dezvoltarea judetului, iar cu ajutorul lui Dumnezeu am reusit aceste lucruri intr-o perioada relativ scurta de timp. Pentru mine, cel mai mult a contat si va conta comunitatea…