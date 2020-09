Marcel Ciolacu: Pe listele PSD pentru parlamentare nu va exista niciun candidat cu probleme penale

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, ca pe listele pentru alegerile parlamentare nu va exista niciun candidat cu probleme penale. "Decizia noastra in ceea ce priveste candidatii la alegerile parlamentare am facut-o deja publica: pe listele PSD nu va exista niciun candidat pentru parlamentare cu probleme penale. In al doilea rand, nu va exista niciun candidat pe listele PSD care sa nu treaca prin filtrul Consiliului National", a spus Ciolacu. Liderul PSD a efectuat, vineri, o vizita in judetul Bistrita-Nasaud alaturi de presedintele…