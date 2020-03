Marcel Ciolacu: Parlamentarii PSD au decis că vor dona 50% din indemnizaţii "Ma bucur ca toti colegii mei au inteles ca in aceasta perioada trebuie sa fim solidari. Toti parlamentarii PSD au decis ca vor dona 50% din indemnizatiile lor pentru a sprijini achizitia urgenta de echipamente medicale de maxima necesitate", a anuntat Ciolacu, intr-un mesaj video pe Facebook, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, care s-a desfasurat in sistem de videoconferinta. El a adaugat ca a discutat cu colegii sai din teritoriu si despre masurile pe care autoritatile locale le pot implementa si despre problemele cu care se confrunta. "Singurul ajutor pe care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

