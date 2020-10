Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca va plati amenda cu care a fost sanctionat dupa ce a participat la o masa la un restaurant din Sarata Monteoru fara sa respecte regulile de distantare, insa considera ca premierul Ludovic Orban foloseste Politia "in scopuri politice". "Orban si ai sai folosesc…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu își face parțial mea culpa pentru ca a fost surpins la o masa dintr-un restaurant încalcând prevederile anti-Covid și spune ca va plati amenda. În același timp, el îl acuza pe liberalul Ludovic Orban, protagonistului unui episod relativ similar,…

- "Orban și ai sai folosesc Poliția Romana in scopuri politice. Este o rușine! Asta arata cat de disperați sunt și cat de jos au ajuns! Nu am vazut nicio conferința de presa a Poliției atunci cand Orban și miniștrii sai beau și chefuiau la guvern in timp ce romanii erau inchiși in case. Nici…

- „Asta arata cat de disperați sunt și cat de jos au ajuns! Nu am vazut nicio conferința de presa a Poliției atunci cand Orban și miniștrii sai beau și chefuiau la guvern in timp ce romanii erau inchiși in case. Nici cand liderii PNL faceau paranghelii și reuniuni politice cu sute de persoane", a scris…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu acuza Guvernul Orban ca folosește Poliția pentru scopuri politice. Liderul social-democrat susține ca va plati amenda, dupa ce a fost fotografiat, alaturi de mai multe persoane,...

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a explicat, referitor la imaginile aparute cu el la restaurantul unei pensiuni din Sarata Monteoru, ca judetul Buzau este in scenariul verde si este permisa operarea restaurantelor in interior. Presedintele social-democratilor adauga ca Orban si PNL foloseste Politia Romana…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a izbucnit dupa ce Poliția a dat amenzi la un eveniment din Buzau, la care se afla. Orban și ai sai folosesc Poliția Romana in scopuri politice. Este o rușine!, acuza Ciolacu."Asta arata cat de disperați sunt și cat de jos au ajuns! Nu am vazut nicio conferința…

- "Orban și ai sai folosesc Poliția Romana in scopuri politice", acuza Marcel Ciolacu, dupa ce a fost amendat pentru incalcarea masurilor anti-COVID. Liderul PSD a fost fotografiat stand la masa, in restaurantul unei pensiuni, fara sa respecte distanțarea și in prezența a 10 persoane, deși numarul maxim…