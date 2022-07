Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, nu are de gandi sa-și faca un alt partid dupa ce nu va mai fi presedintele socia-democraților, cum au facut Liviu Dragnea si Viorica Dancila. Marcel Ciolacu a facut aceste declarații miercuri, la conferinta de alegeri a organizatiei judetene de tineret a social-democratilor…

- Deputatul PNL Cristian Bacanu a venit cu replica, luni, la scurt timp dupa ce liderul PSD a afirmat ca s-a saturat la fiecare discutie asezata sa apara tot felul de tiriplici care vin si isi dau cu parerea, dupa ce au distrus Romania. Ii cer domnului Ciolacu sa ispraveasca odata cu jignirile si cu tiriplicismele…

- Viorica Dancila a declarat, joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca discutiile si presiunile privind amnistia si gratierea erau in Comitetul Executiv National al PSD, nu facute de Liviu Dragnea ci chiar de colegi, presedinti de organizatii. Ea a mentionat ca si Marcel Ciolacu a votat in…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi, intr-un interviu acordat Realitatea Plus TV, ca nu are niciun regret personal dupa locuinta statului si ca si-am cumparat un apartament foarte frumos astfel ca nu sta in mila statului roman. RA-APPS a fost cea mai decenta institutie, a lucrat cu legea,…