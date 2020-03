Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marți, ca a vorbit de dimineața cu Ion Iliescu, caruia i-a transmis "La mulți ani", cu ocazia implinirii varstei de 90 de ani."L-am sunat de dimineața și i-am urat multa sanatate. Am schimbat cateva cuvinte despre situația politica…

- Ion Iliescu, fost președinte al Romaniei, implinește astazi 90 de ani. De ziua acestuia, a fost contactat de reporterii Romania TV, care l-au intrebat cum se simte, dar și cum comenteaza criza politica actuala.Citește și: ULTIMA ORA Starea Sorinei Pintea e GRAVA: fostul ministru are nevoie…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat miercuri ca președintele Klaus Iohannis „a ales din nou calea crizei politice” dupa ce l-a desemnat premier pe Florin Cîțu.Acesta a precizat ca este „exclus” sa le ceara parlamentarilor PSD sa voteze desemnarea lui Cîțu,…

- Presedintele interimar al PSD a reactionat, pe Facebook, la ordonanta de urgenta pe alegerile anticipate care a fost publicata in Monitorul Oficial. "PNL a legiferat astazi TURISMUL ELECTORAL! O ordonanța nelegiuita, cu aviz NEGATIV de la Consiliul Legislativ, care va transforma Romania intr-un…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, referindu-se la USR, ca, ''incet-incet, acea flacara de imaculati incepe sa se stinga"."Politica din Romania in momentul asta este structurata foarte clar pe doi piloni: unul de stanga, unul de dreapta, unul fiind PNL, celalalt fiind…

- Cele mai importante subiecte din presa Jurnalistul Octavian ANDRONIC vorbește in redacția DCNEWS despre cele mai importante evenimente reflectate in presa din Romania, din postura omului ce a deschis calea jurnalismului post-decembrist prin intermediul ziarului "Libertatea", chiar in 1989. Tag-uri Nume: …

- Intrebat cum evalueaza starea actuala a relatiilor bilaterale si cum ar trebui sa arate, de fapt, aceste relatii?, Ion Iliescu spune ca, astazi, relatiile dintre Romania si Rusia nu pot fi numite normale dupa niciun criteriu, iar politicienii romani ar trebui sa inteleaga importanta normalizarii relatiilor…

- Desi a disparut din prim-planul vietii publice romanesti, ba chiar si la alegeri a apelat la urna mobila, Ion Iliescu a acceptat sa ofere un interviu agentiei de presa din Rusia TASS. Fostul presedinte a purtat un dialog cu legendarul corespondent al agenției TASS la București, Nikolai Morozov, cel…