Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii au adoptat un proiect de lege prin care sunt majorate indemnizațiile tuturor demnitarilor, de la subprefecți la președintele Romaniei, desi salariile acestora erau inghetate prin Legea salarizarii. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a susținut miercuri ca a fost o „decizie pur tehnica” și ca…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca susține introducerea pe ordinea de zi a inițiativei „Fara penali in funcții publice” la Senat, care este for legislativ decizional in acest caz. El spune ca daca inițiativa trece de Parlament, Guvernul este obligat ca in 30 de zile sa organizeze…

- ”Cu certitudine, astazi in coalitie vom lua decizia, daca legea va trecede Curtea Constitutionala, se va proroga termenul de aplicare pentru demnitari”, a spus presedintele PSD. Despre modificarea facuta in Camera Deputatilor, prin includerea si a salariilor demnitarilor in aceasta majorare salariala,…

- Camera Deputaților a adoptat marți, in calitate de camera decizionala, majorarea salariilor bugetarilor de la 1 iulie cu o patrime din diferenta de salariu prevazuta de Legea salarizarii unitare 153/2017 pentru anul 2022 si cele din luna decembrie 2021. Masura a fosta anunțata anterior de Coaliție,…

- Legea offshore a trecut de votul Camerei Deputaților, miercuri, 18 mai, in ședința de plen condusa de catre al treilea om in stat, social-democratul Marcel Ciolacu. Au fost 248 de voturi „pentru” și 34 „contra”. Camera Deputaților a avut calitate de for decizional, ceea ce inseamna ca legea urmeaza…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, vineri, ca liderii coaliției de guvernare au depus proiectul de lege offshore privind exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra. Potrivit președintelui Camerei Deputaților, proiectul „stabilește un regim fiscal competitiv in așa fel incat imparțirea veniturilor…

- Actualul președinte al Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a trimis o scrisoare in Parlament prin care informeaza asupra faptului ca va inceta mandatul sau de judecator al Curții Constituționale, iar pe cale de consecința va trebui ales un nou președinte al CCR, informeaza știripesurse.ro. Trei…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți, la Parlament, ca prioritatea sa numarul unu este „Ordonanța cu prețurile la materialele de construcție”, care „trebuie introdusa in ședința de Guvern”. „Toata Romania este blocata la investiții din cauza acestor scumpiri la materiale de construcții”,…