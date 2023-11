Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri seara, la Antena 3, daca exista bani pentru a pune in aplicarea prevederile din noua lege a pensiilor. ”Normal ca exista bani. Legea pensiilor se va pune in aplicare. Anul viitor pensiile vor creste de 2 ori – la 1 ianuarie cu 13,8%, apoi vor intra recalcularile, iar, de la 1 septembrie, legea va intra in vigoare cu recalcularile. Legea este sustenabila”, a afirmat premierul. Acesta explica ca foarte multe persoane au pensii foarte mici in Romania: ”Peste 85% dintre pensionari au o pensie mai mica de 3.000 de lei. Asta este realitatea. Peste 60% dintre…