Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, 4 iulie, intr-o conferința de presa comuna ținuta la Berlin alaturi de cancelarul Olaf Scholz, ca trebuie luate decizii rapide, astfel incat in Romania sa fie trupe militare din Germania in permanența, in actualul context geopolitic generat de invazia Rusiei…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat vineri ca Guvernul va adopta proiectul pentru reducerea preturilor la alimente. Totodata, el a anunțat și un ajutor de 600 de milioane de euro pentru firmele romanești producatoare de alimente.„Am reușit in doar doua saptamani sa avem OUG pe masa Guvernului. Este…

- Reducerea preturilor la alimente se afla pe agenda sedintei de guvern de vineri. Premierul Marcel Ciolacu a remarcat faptul ca, pana in prezent, reducerea TVA "nu a functionat", deoarece a determinat ieftiniri pe o perioada "foarte limitata" de timp.„Eu nu vorbesc de preturi plafonate. Eu vorbesc de…

- Reducerea preturilor la alimente se afla pe agenda sedintei de guvern de vineri. Premierul Marcel Ciolacu a remarcat faptul ca, pana in prezent, reducerea TVA "nu a functionat", deoarece a determinat ieftiniri pe o perioada "foarte limitata" de timp.„Eu nu vorbesc de preturi plafonate. Eu vorbesc de…

- Noul ministru al Economiei, Radu Oprea, a vorbit duminica seara, in exclusivitate, Romania TV, despre cum se va aplica ieftinierea prețurilor de baza in hipermarketuri.Radu Oprea a subliniat ca marile lanțuri comerciale din Romania au intocmit o lista a produselor de baza al caror preț cred ca ar…

- Anul 2023 a adus o dinamica volatila pe piețe, optimismul investitorilor confruntandu-se frecvent cu diferiți factori de risc. Totuși, exista o tendința comuna in top 10 cele mai tranzacționate acțiuni de catre investitorii romani in primele patru luni ale anului și anume ca regasim preponderent acțiuni…

- Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE au continuat sa creasca semnificativ in semestrul doi din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, de la 23,5 euro/100 kWh la 28,4 euro/100 kWh, iar Romania este statul membru UE cu cel mai semnificativ avans, in moneda nationala,…

- Autoritatea de concurenta discuta cu retailerii si procesatorii care intentioneaza sa faca parte din acordul voluntar pentru reducerea pretului laptelui de consum, indrumand companiile pentru a respecta regulile de concurenta, informeaza AGERPRES . Acordul voluntar intre retaileri si procesatori pentru…