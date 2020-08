Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca motiunea de cenzura va trece si ca la votul asupra acestui document se vor cerne "faptele de declaratiile politice". "La aceasta ora va spun cu siguranta ca motiunea trece. Intr-adevar, sunt presiuni foarte mari. Ma suna si la ora asta (...) ne facem socotelile,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a acuzat insa pe secretarul general al guvernului, Costel Barbu, ca face presiuni asupra parlamentarilor PSD pentru a nu vota moțiunea. Ciolacu a spus ca mulți colegi din partid i-au spus ca ”infractorul Barbu” ii suna sa ii invite la cafele. Ciolacu a mai spus…

- Președintele interimar al PSD, a facut precizari despre propunerea partidului sau pentru funcția de premier al Romaniei, daca va trece moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. ”Vom merge cu o propunere de prim-ministru la Cotroceni. Avem o propunere de tehnocrat și o vom prezenta și cu un program…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in cursul zilei de luni va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban, document care se intituleaza "Guvernul PNL - de la pandemie la pandemita generalizata. Belsug in buzunarele clientelei PNL, saracie in buzunarele romanilor".…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca motiunea de cenzura pe care PSD o va depune in Parlament impotriva Guvernului Orban va trece cu peste 250 de voturi, transmite News.ro. ”Motiunea de cenzura va trece. Este alb si negru, nu mai este gri. Daca ati fi fost in Parlament astazi, toti liderii…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri, la dezbaterea din Parlament la care participa premierul Ludovic Orban, ca social-democrații vor depune moțiunea de cenzura in 17 august. Ciolacu a acuzat guvernarea liberala ca a distrus economia, „a vamuit sanatatea romanilor” și nu…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, afirma ca alianța dintre Victor Ponta și Robert Negoița este „o alianța a raului". Firea dezvaluie ca in 2015 Robert Negoița il denigra pe Ponta și le cerea liderilor PSD sa il susțina pe Liviu Dragnea pentru președinția partidului. „Nu ma așteptam,…