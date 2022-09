Marcel Ciolacu, la început de an școlar: „Toaletele din fundul…

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis intr-un mesaj cu ocazia inceperii noului an scolar ca „toaletele din fundul curtii sunt o rusine” si trebuie sa dispara definitiv intr-o tara europeana, conform Agerpres. „Scoli si gradinite deschise! Fara restrictii! Aceasta este normalitatea unui inceput de an scolar, cu parinti si bunici care sunt alaturi de copiii si nepotii lor in prima zi de scoala! Cu multa emotie si speranta, cu soapte de incurajare la ureche si fara separare la gardurile scolii. Este primul pas pentru a face uitati acesti doi ani grei si lungi, cu o pandemie extrem de prost…